Wil je als student graag je steentje bijdragen en senioren helpen of gewoon gezellig een praatje slaan? Daar hoef voortaan niet voor naar een rusthuis te gaan. Want de organisatie Odelia brengt zogenaamde seniorenstudenten in contact met senioren. Liesbet, een jonge moeder die verpleegkunde studeert, is één van die seniorenstudenten.