De bewoners van de Trapstraat in Antwerpen vlakbij Park Spoor Noord zijn de overlast van dronken daklozen in hun straat meer dan beu. Roep-, scheld- en vechtpartijen zijn er dagelijkse kost. De daklozen palmen van 's morgens tot 's avonds het pleintje in de straat in. De omwonenden klaagden dat vier jaar geleden al aan. Ze zaten toen samen met de stad op zoek naar oplossingen. Maar bij goed weer, in de zomer, keren de problemen telkens terug.