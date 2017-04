Nieuws VIDEO Lentebar wil alternatief bieden voor Cargo Zomerbar

embed

Lentebar, de nieuwe pop-up zomerbar in Park Spoor Noord is open. Johan Peeraer en Sven Wille van restaurant Ga Nord zijn de bezielers. Zij willen de buurt een alternatief bieden want het ziet er naar uit dat Cargo Zomerbar niet meteen zal opengaan. Met hun frisse mojito's en tapa's willen ze de nieuwe lente en zomer hotspot worden in het Noorden van Antwerpen. En dat lijkt hen al aardig te lukken.