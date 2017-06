Sinds deze middag kunnen Antwerpse lezers in elkaars boekenkast kijken en elkaars boeken lenen. En dat dankzij Bookmine. Een gloednieuw digitaal platform is dat waarop mensen ook literaire tips kunnen uitwisselen. Het concept is simpel. Je kiest online een boek uit en je maakt een afspraak met de lener om het boek op te halen. De bedenker wil met Bookmine de literatuur in onze stad promoten, maar vooral een band scheppen tussen buren.