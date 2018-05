Nieuws VIDEO Leren Wakeboarden op het Galgenweel

Wie met dit warme weer op zoek is naar verkoeling kan vanaf nu ook terecht aan het Galgenweel op Linkeroever. Daar opende Wake Up Cable, een gloednieuw wakeboardparcours.Wakeboarden is met een snelheid van dertig kilometer per uur, aan een kabel, over het water glijden.