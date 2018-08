Kinderen moeten van jongs af aan - zelfs al van in de kleuterklas - op school leren dat er ook mensen met een andere seksuele geaardheid zijn. Dat is een van de speerpunten uit het nieuwe regenboogplan van de Antwerpse groenen. Groen lanceert dat nu, in de week van de Antwerp Pride. De partij wil ook dat slachtoffers van gaybashing daar makkelijker melding van kunnen maken.