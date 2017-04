Gisteren ging de documentaire over Antwerpse modeontwerper Dries Van Noten in première. Het was de Duitse regisseur Reiner Holzemer die hem wist te overtuigen om mensen een blik in z'n leven te gunnen. Eén jaar lang volgde een cameraploeg Dries Van Noten in zijn dagelijkse leven. De documentaire toont zijn 25-jarige carrière in de modewereld. Maar vaak maak je ook kennis met de man achter die succesvolle ontwerper.