Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing in de Lucas Henninckstraat in Wilrijk. Rond 1 uur vannacht explodeerde daar de benedenverdieping van een rijhuis. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse omdat eerst werd aangenomen dat er een projectiel naar binnen was gegooid, maar dat bleek niet zo te zijn. De drie bewoners van het huis zijn ongedeerd. Het was trouwens niet het enige incident de afgelopen nacht. Op de Bredabaan in Merksem werd een geparkeerde wagen in brand gestoken. Volgens het Antwerpse parket is er geen verband tussen de twee incidenten.