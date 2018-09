VIDEO Lichaam Marc Sluszny gevonden "Een cadeau van de hemel"

Het lichaam van de Antwerpse avonturier Marc Sluszny is gevonden. Eind juni ging hij duiken in Font Estramar,de diepste onderwatergrot van Europa in Frankrijk. En hij kwam niet meer naar boven.De grot staat bekend als uiterst gevaarlijk.





Hoewel Sluszny een ervaren duiker was, ging er toch iets fout. Zijn lichaam werd niet direct gevonden. Bij een eerste officiële zoekactie kwam nog een andere duiker om het leven. Nu, twee maanden later, werd hij dan toch gevonden door een anonieme duiker die het lichaam tot buiten de grot bracht en een vriend van Sluszny contacteerde. De familie werd gisteren op de hoogte gebracht door het Franse gerecht. Sluszny was joods en zijn omgeving hoopt hem nog deze week te kunnen begraven in Tel Aviv. En zo kunnen ze dan toch waardig afscheid nemen.