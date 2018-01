Nieuws VIDEO Lichaam slachtoffer explosie aangekomen in Afghanistan

embed

Het lichaam van de jonge Afghaan die deze week omkwam in de explosie aan de Paardenmarkt, is aangekomen in Afghanistan. Tal van Afghaanse verenigingen en sympathisanten hebben heel de week geld ingezameld om het lichaam te repatriëren naar zijn familie. In alle vroegte is het lichaam vanochtend aangekomen, en morgen volgt de uitvaart.