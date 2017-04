Human Interest VIDEO DJ Gino "vinyl, vinyl en nog eens vinyl"

In Edegem staat hij bekend als Gino Vinyl, en dat is geen toeval want DJ Gino Lootens heeft ruim 25.000 vinylplaten in huis. Met het geld dat hij aan zijn collectie heeft besteed kan hij naar eigen zeggen een paar huizen kopen, maar Gino beleeft nog steeds veel plezier aan zijn platencollectie. Om zijn 40 jarig jubileum als DJ te vieren geeft hij zaterdag een groot dansfeest in Boechout.