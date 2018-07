In een appartementsgebouw aan de Luchtbal is de lift al bijna 10 dagen stuk. Een klein drama voor sommige oudere bewoners die een paar verdiepingen hoog wonen. Want via de trappen 6 of 7 verdiepingen omhoog stappen, is voor iedereen en zeker voor hen een immense inspanning. Ze hopen dat de lift snel gemaakt wordt want nu komen ze nog amper buiten.