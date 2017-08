Nieuws VIDEO Lillo treurt: kerk polderdorp moet deuren sluiten

Lillo is in rouw. Want eind dit jaar sluit de kerk van het kleine polderdorp zijn deuren. De Antwerpse bisschop Johan Bonny heeft duidelijk gemaakt dat het verder openhouden van de neogotische kerk niet mogelijk is. En daarmee verdwijnt er een stukje erfgoed uit de Antwerpse polders.