VIDEO Londenbrug vanaf zaterdag opnieuw in gebruik

De Londenbrug op het Eilandje in Antwerpen gaat komende zaterdag open. Twee maanden later dan voorzien. De brug werd vorig jaar in augustus gesloten. Ze is vervangen door een nieuw exemplaar. Normaal zou de brug in september al weer open gegaan zijn, maar toen bleek ze enkele centimeters te kort. Alle problemen zijn nu van de baan en na de laatste testen vandaag en morgen, kan er vanaf zaterdag dus opnieuw verkeer over de Londenbrug.