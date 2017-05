Human Interest VIDEO "Zonder zwoegen en zweten"

Het gebeurt niet elke dag dat een loodgieter een boek schrijft. "Zonder zwoegen en zweten" is de titel van een boek vol tips voor ondernemers in de bouwsector. Emiel Denies uit Merksem is de auteur én hij is inderdaad loodgieter. Het boek is dan ook geschreven vanuit Emiels eigen ervaringen. Hij heeft zelf met vallen en opstaan moeten leren hoe je een succesvol bouwbedrijf runt en die ervaring wil hij nu delen.