Als de Antwerpse Ring wordt overkapt, zal er om de twee kilometer een uitsparing van 150 meter in die kap moeten worden voorzien. Als veiligheidsmaatregel. Dat heeft mobiliteitsminister Ben Weyts in het Vlaams parlement verteld. In de commissie mobiliteit ging het over de bedenkingen die Wouter Van Besien gisteren op ATV stelde. Volgens de kopman van Groen zit het Oosterweeldossier in het slop en komt de Vlaamse regering haar engagementen niet na.