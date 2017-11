Ludo Van Campenhout voelt zich klaar om vanaf morgen terug aan de slag te gaan als schepen van de stad Antwerpen, nadat hij zich opniew heeft laten behandelen voor zijn alcoholverslaving. Van Campenhout is niet bang van de vele gelegenheden waarbij drank wordt geschonken en waar een politicus beroepshalve bij aanwezig is. Maar toch is waakzaamheid geboden. De schepen was vanmorgen te gast in wakker op Zondag.