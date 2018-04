Politiek VIDEO "Maak een stad op mensenmaat en niet op centenmaat"

Antwerpenaren moeten alle noodzakelijke voorzieningen, zoals ziekenhuizen, scholen en postkantoren kunnen terugvinden in hun eigen wijk. Dat is een van de speer-punten van het programma waarmee PDVA in oktober naar de kiezer trekt. De partij vindt dat het huidige stadsbestuur te veel investeert in prestige-projecten en wil meer aandacht voor armoede-bestrijding. Wat mobiliteit betreft wil de partij het accent leggen op duurzaam woon-werkverkeer.