De Arenawijk in Deurne belooft er helemaal anders te gaan uitzien. Dat is zonet aangekondigd op een persmoment in de wijk.Heel wat panden daar verkeren al een tijdje in een slechte toestand en hebben last van betonrot. Hele delen zullen dan ook worden afgebroken. Het Arena-zwembad verdwijnt en maakt plaats voor een buurtsporthal. Burgemeester Bart De Wever lichtte de plannen daarnet toe.