Het is vandaag koopzondag in Antwerpen. De winkels zijn dus open. Het is ook de tweede dag van de solden. Gisteren zijn die ondanks het miezerige weer goed van start gegaan. De vele bezoekers op de Meir lieten zich duidelijk niet afschrikken door de knip in de Leien. Unizo sprak zelfs over 15 procent meer verkoop dan op de eerste soldendag van vorig jaar. Dat die nu op een zaterdag viel, was goed voor de verkoop.