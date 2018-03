Nieuws VIDEO Man met beperking kan scootmobiel niet opladen

Vic uit Boom heeft een probleem om zijn scootmobiel op te laden. Normaal kon hij dat gewoon beneden doen aan zijn appartementsblok. Maar nu mag hij dat stopcontact niet meer gebruiken, omdat het een gemeenschappelijk contact is. Hij moet dus met een lange kabel stroom gaan halen in zijn appartement, maar dat ligt op de derde verdieping. Vic is half verlamd, hij kan zijn linkerhand niet meer gebruiken en hij is ook niet meer goed te been. Zijn scootmobiel opladen is dus een hele klus geworden.