Sport VIDEO Marc Schaessens "De historische derby van 1988"

embed

Beerschot Wilrijk moet zondag in de derby tegen Antwerp vrijuit zijn kans proberen te gaan. Dat zegt ex Beerschotspeler Marc Schaessens. Beerschot wilrijk was toch wel met vraagtekens en niet al te veel zin aan play-off 2 begonnen. Maar na 2 gelijke spelen tegen eersteklasseploegen is dat gevoel toch al wat bijgesteld.