Bij een zwaar ongeval in Deurne zijn afgelopen nacht twee mensen om het leven gekomen. Een auto reed op de Ruggeveldlaan richting de Boterlaarbaan en raakte om een nog onduidelijke reden van de baan. De wagen begon daarop te slippen, ging over de kop en knalde tegen de reling van het fietspad onder de brug van de E313. De bestuurder overleed ter plaatse. De twee andere inzittenden werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een 29-jarige man is daar de afgelopen nacht overleden. Een 30-jarige vrouw is zwaargewond. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.