VIDEO MARKTBLUES

In Morstel werd vandaag het dodelijk bombardement van 74 jaar geleden herdacht. Op 5 april 1943 wilden de geallieerden, of dus het Amerikaans leger, een in de buurt gelegen fabriek bombarderen die in handen was van de Duitsers. Ze misten echter hun doel en de bommen kwamen terecht op de wijk Oude God. In totaal vielen daarbij meer dan 900 doden. Met de officiële herdenkingsplechtigheid brengt het stadsbestuur van Mortsel elk jaar een eerbetoon aan de slachtoffers en hun families.