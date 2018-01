De winterkoopjes beginnen officieel pas morgen, maar al tijdens de sperperiode boden heel wat winkels in Antwerpen kortingen via speciale acties of koppelverkoop. Desondanks blijft de soldenperiode voor de meeste handelaars erg belangrijk. Hoewel het vandaag nog relatief rustig was in de Antwerpse winkelstraten, waren er toch al shoppers die nu al op zoek waren naar interessante koopjes.