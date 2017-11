Nieuws Video: Marokkaanse tv-kok Choumicha heeft Vlaams kookboek uit

embed

Nog een opvallende verschijning op de Boekenbeurs vandaag. Want ook Choumicha heeft een kookboek uit, in het Nederlands. De tv-kok is in Marokko razend populair, maar verovert ook langzaam ons land. Op ATV kon u al kennis maken met haar lekkere recepten in haar eigen programma.