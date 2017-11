Nieuws VIDEO Massale opkomst voor Eugene op het Theaterplein

Op het Theaterplein in Antwerpen was er een bijeenkomst van vrienden van Eugene Djangmah. Dat is de 18-jarige jongen zonder papieren die enkele dagen vast zat in het gesloten centrum voor illegalen in Vottem. Sinds woensdag is hij vrij en hij heeft nu 30 dagen om zijn verblijfsvergunning in orde te brengen. Zijn vrienden stonden er echter op om toch nog een manifestatie te houden.