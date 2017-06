De Antwerpse topontwerper Axel Enthoven gaat nu ook de senioren bedienen. Want alledaagse zaken zoals bedden, kasten en wastafels voor wat oudere mensen, zijn weliswaar vaak heel functioneel, maar helemaal niet mooi of slim ontworpen. Een gat in de markt is dat, waarvoor Enthoven een nieuw bedrijf gaat oprichten. Dat zij hij vanochtend in Wakker op Zondag.