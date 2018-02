Media en Cultuur VIDEO MC Reign van de zetel thuis in enkele stappen naar de mainstage

Op de main stage van Tomorrowland staan. Het is de droom van iedereen die in de dancemuziek sector werkt. Voor Ives zal die droom dit jaar uitkomen. Want Ives mag als MC Reign mee de Main Stage op met Bonza Allstars. En dat 's avonds, op een topmoment dus. En wat het nog meer bijzonder maakt. Ives woont in Boom, net naast de Schorre.