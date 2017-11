Justitie VIDEO Meer dan 4 jaar wachten op proces roofmoord

Al meer dan vier jaar wacht de familie van de vermoorde Leopoldine De Decker op een proces. De vrouw van 76 werd in 2013, in haar woning in de Lange Lobroekstraat, overvallen door twee mannen.Er werden vijf mannen gearresteerd, maar zij zijn intussen op vrije voeten. Wanneer er een proces komt, is nog onduidelijk.