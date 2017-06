Nieuws VIDEO Meer jonge mensen worden huishoudhulp

embed

U heeft vandaag het poetsen misschien uitgesteld tot het wat minder warm is, maar de tienduizenden huishoudhulpen in onze regio kunnen dat niet. Vandaag is het dag van de schoonmaak, en dat beroep zit opvallend in de lift bij jonge mensen. Wij volgden vandaag de Kalmthoutse Magali tijdens haar job.