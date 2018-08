Agenten hebben een meisje van twee moeten bevrijden uit een bloedhete wagen. Het kind zat alleen in de auto, terwijl haar moeder iets was gaan kopen. Het was vrijdag rond half zeven toen voorbijgangers het meisje zagen zitten in een geparkeerde wagen aan de Sint-Jansvliet. De peuter zat achterin de auto, en zweette hevig. Het was op dat moment nog zo'n 35 graden buiten. De voorbijgangers verwittigden de hulpdiensten, maar een wagen van de lokale politie Antwerpen was al in de buurt.Met het kind is ondertussen alles in orde. De moeder krijgt nog een PV voor het achterlaten van haar kind, en zal opnieuw worden verhoord.