Het is zeer onwaarschijnlijk dat de heraanleg van de Noorderlaan op de Antwerpse Luchtbal tijdig klaar zal raken. De werf zou begin maart opgeleverd moeten zijn, maar er moeten nog grote asfalteringswerken starten. De verkeersas in het noorden van de stad blijft dus nog wel even een bouwwerf. Het nieuws komt er na een soortgelijke mededeling eind vorige week. Toen bleek dat de werken aan het Operaplein en de Antwerpse Leien tot elf maanden vertraging oplopen.