Meer zekerheid voor personeel Arenbergschouwburg dankzij apart statuut

De Arenbergschouwburg krijgt een apart statuut binnen de stedelijke cultuursector. Dat zijn stad en provincie vandaag overeen gekomen. Er was veel onrust bij het personeel van de bekende theaterzaal. Maar de werking blijft behouden zoals ze nu is. Ook het Modemuseum, het Fotomuseum en het nieuwe diamantmuseum Diva komen vanaf januari onder de vleugels van de stad Antwerpen.