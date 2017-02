Speelt Antwerpen opnieuw de bekerfinale? Dat was dé vraag van het weekend in het zaalvoetbal. Antwerpen kampte met twee problemen voor aanvang van de halve finale: de tegenstander, Halle gooik of dus de beste ploeg van het land en het gemis van een heel deel sterkhouders in de ploeg als gevolg van een aantal dubieuze schorsingen in de kwartfinale. Winst voor Antwerpen zou dus een absolute stunt zijn.