Politiek VIDEO "Meldingsplicht terreur voor OCMW-personeel is een goede zaak"

Veel OCMW's zijn niet te spreken over een N-VA-wetsvoorstel dat een meldingsplicht invoert voor individuele OCMW-medewerkers in de strijd tegen terreur. Het beroepsgeheim voor OCMW-personeel gaat dan op de schop, vinden ze. Maar in Antwerpen is te horen dat het een nuttige informatiebron kan zijn. Meer nog, Antwerpen gebruikt die al, en met succes, volgens OCMW-voorzitter Fons Duchateau.