Vanavond is het Halloween en dan wordt het griezelfeest overal in onze regio gevierd. Ook in 't Meihof in Edegem. Mensen met een beperking stellen daar hun eigen griezelcreaties tentoon. Daarmee willen ze een statement maken. Want ze voelen zich nog te vaak uitgesloten. En dat komt omdat mensen van hen schrik hebben, klinkt het.