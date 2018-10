De Flamingo Bar, de nieuwe zaak van ex-miss Tanja Dexters op de Antwerpse Groenplaats, is vanmiddag verzegeld door de Antwerpse politie. Die stelde vast dat er toch alcohol geschonken werd, terwijl de bar daar geen vergunning voor had. Het zit ex-miss België Tanja Dexters (41) duidelijk niet mee. Vrijdag werd het grote openingsfeest van de Flamingo Bar nog afgelast, omdat de drankvergunning er nog niet was. Nog geen twee dagen later is de politie er binnen gevallen. Omdat er toch sterke drank werd geserveerd. Volgens de uitbater ging het om alcoholvrije cocktails, maar klanten bevestigden aan inspecteurs dat ze wel degelijk echte mojito’s dronken. De Antwerpse politie zegt dat de zaak al gewaarschuwd was, en ze een duidelijke lijn moet trekken. De Flamingo Bar zal nu gesloten moeten blijven, tot de uitbater kan bewijzen dat hij over alle nodige vergunningen beschikt en met alles in orde is.