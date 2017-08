De politie is binnengevallen in discotheek BB Force, vlakbij het De Coninckplein. Daar werden 21 Nigeriaanse vrouwen aangetroffen die illegaal in ons land zijn. Het clienteel van het Keteltje zou zich blijkbaar verplaatst hebben naar BB force. Patsy Sörensen van vzw Payoke is niet verrast. Volgens haar kunnen enkel zwaardere straffen mensenhandelaars tegen houden.