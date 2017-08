Nieuws VIDEO Messen zijn opnieuw volop in

Wie wil uitpakken met een hippe messenset, moet tegenwoordig zogenaamde laguiole-messen in huis hebben. Dat zijn oude herdersmessen, met een lemet van lamshoorn, cactus of zelfs mammoet in verwerkt. De Fransmannen die die speciale met de hand gemaakte messen, komen dat volgende maand demonstreren in de Messenwinkel aan het Mechelsepein in Antwerpen.