Met de auto op doktersbezoek

Zieke kinderen kunnen voortaan met de auto naar een onderzoek gebracht worden. Met auto bedoelen we dan wel een mini-auto, enkel voor kinderen. En de weg die ze afleggen, dat is die van hun kamer in het ziekenhuis tot bij de dokter. Bedoeling is om de zieke kinderen zo wat af te leiden en dat ze zonder stress naar een onderzoek kunnen gaan.