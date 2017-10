Media en Cultuur VIDEO Meteen veel volk op eerste dag Boekenbeurs

embed

De boekenbeurs opende vanmorgen de deuren voor het publiek, de 81ste editie al. Er was meteen ontzettend veel volk. En dat is niet verwonderlijk, omdat er al van alles te doen was, zoals kookworkshops en signeersessies. Centraal dit jaar staat de relatie tussen boek en beeld.