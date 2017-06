Wie vandaag vanaf het noorden of vanop Linkeroever Antwerpen wou binnenrijden, werd er al geconfronteerd met de grote Leienwerken, die vanaf maandag van start gaan. De hoofdbanen van de Italiëlei zijn volledig afgesloten, en dienen als werfzone voor de Leienknip. Alle verkeer, moet er voortaan over de zijrijbanen, zowel om de stad in als om de stad uit te rijden. Ook het kruispunt aan de Waaslandtunnel is helemaal heringericht. Dat zorgde vandaag al voor de nodige chaos.