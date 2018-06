Er is nog te weinig aandacht voor oudere holebi's en transgenders in onze rusthuizen. Daarom lanceert CD&V in de aanloop naar de verkiezingen vandaag een aantal voorstellen in Antwerpen. De partij wil dat holebikoppels in elk woon- en zorgcentrum in Antwerpen terecht kunnen. En dat het verzorgend personeel daar ook voor is opgeleid. Om te vermijden dat holebi's op latere leeftijd terug in de kast kruipen.