VIDEO Michael Freilich "CD&V keer eerst voor eigen deur en zet alle katholieken aan de deur"

De Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen stemt met een overgrote meerderheid progressief en links. Dat blijkt uit een onderzoek van professor Marc Swyngedouw van de K.U. Leuven. 7 op de 10 Antwerpse Turken en Marokkanen stemde in 2014 op sp.a, Groen of PVDA. In 2012 waren dat er nog meer, 9 op de 10. De tweede generatie jongeren stemt wel anders dan hun ouders.Het volledige rapport is te raadplegen op www.marcswyngedouw.be