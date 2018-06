De politie zet in Antwerpen en in verschillende gemeenten extra manschappen in tijdens de WK-wedstrijden van de Belgen én van het Marokkaanse elftal. In de stad en de districten staan 8 grote schermen. In het fandorp aan de Scheldekaaien en in Park Spoor Noord worden de meeste supporters verwacht. Voor de risicowedstrijden staan tot 400 agenten van de voetbalcel, de bemiddelings- en arrestatieteams en de mobiele eenheid paraat.