Goed nieuws dan voor Jeroen en Eefje uit Borgerhout, want zij hebben na weken van onzekerheid hun favoriete viervoeter terug bij zich. Zo'n maand geleden verdween Obi, een jonge puppy en lieveling van hun kinderen, wanneer per ongeluk de voordeur bleef openstaan. Maar gisteren kreeg het gezin een verlossend telefoontje: Obi was veilig en wel teruggevonden in het Te Boelaerpark in Borgerhout ... net op tijd voor de feestdagen.