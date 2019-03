De Antwerpse Camine Van Hoof mag zich de beste b-girl van België noemen. Samen met een pak andere breakdancers streed ze in Brussel voor de nationale titel. Camine is het allereerste meisje dat de titel van beste vrouwelijke breakdancer verovert. De flexibele Antwerpse staat al langer haar mannetje. Ze is lid van de Battle Droids, waar ze het enige meisje is van het gezelschap. Camine is dolblij met haar titel. Ze mag ons land nu gaan vertegenwoordigen op het wereldkampoenschap breakdancen, in het Indische Mumbai.