De internetbank Revolut wil groeien in België en opent daarom kantoren in Brussel en Antwerpen. Dat heeft het bedrijf donderdag aangekondigd. Via een app biedt Revolut een Brits rekeningnummer met kaart en enkele verzekeringen aan. Het focust op goedkope betalingen in vreemde munteenheden. Het bedrijf telt naar eigen zeggen al 30.000 Belgische klanten en wil halfweg volgend jaar de kaap van 100.000 ronden. Wereldwijd zijn er al 3 miljoen gebruikers. Er zitten nog nieuwe diensten in de pijplijn, zoals een platform om aandelen te verhandelen zonder commissie en robo-advies op maat. Verantwoordelijke in België wordt Steven Geclowicz, die vroeger actief was bij maaltijdenkoerier Deliveroo in België.