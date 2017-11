Nieuws VIDEO Minderjarige die niets mispeuterd heeft belandt toch in de cel

embed

Er heeft opnieuw een minderjarige in een crisissituatie de nacht moeten doorbrengen in een politiecel aan de Noorderlaan in Antwerpen, omdat hij niet terecht kon in de jeugdzorg. De jongere pleegde voor de duidelijkheid geen misdrijf, hij komt uit een verontrustende opvoedingssituatie en had de ook al buiten op straat doorgebracht. De jeugdrechter wilde de minderjarige daarom laten onderbrengen in een jeugdinstelling, maar er was nergens plaats. En dus belandde hij in de cel. Dit is geen alleenstaand geval, vorig jaar brachten tieners uit noodzaak wel 29 keer de nacht door in een Antwerpse politiecel. Jeugdadvocate, Chantal Van den Bosch, trekt aan de alarmbel.